В Киеве объявили первый уровень опасности из-за гололеда: как себя обезопасить

В столице и Киевской области объявили первый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий 24 ноября. Людей предупредили о гололеде на дорогах.

Спасатели напомнили, что это естественное явление может затруднить движение транспорта на отдельных участках дорог.

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Какой будет погода

По данным Укргидрометцентра, 24 ноября в Киеве осадки ожидаются только ночью – мокрый снег. Ветер будет иметь западное направление, его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 2 – 4 градусов тепла, а ночью – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Как защититься от травм на скользкой дороге

Водителям стоит сменить летнюю резину на зимнюю.

Не следует забывать о соблюдении дистанции и выборе безопасной скорости движения.

Надо заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, школами, детсадами и тому подобное.

Пешеходам желательно не спешить и не держать руки в карманах во время ходьбы по скользким улицам.

Быть бдительными как на обочинах, так и на переходах, ведь из-за гололеда авто может занести куда угодно.

Вечер аварий из-за снегопада

Из-за первого снегопада сезона 23 ноября в столице зафиксировали огромное количество аварий. По данным полиции, с 17:00 до 22:00 на путях Киева произошло 25 дорожно-транспортных происшествий.