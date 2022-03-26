Такая информация поступила в КГГА от военного командования. Днем в воскресенье и по области, и по столице официально разрешено передвигаться.

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Ранее поступила информация об усиленном комендантском часе

26 марта появилась информация о продленном комендантском часе, который должен был длиться с 20:00 26 марта и вплоть до 7:00 28 марта. В это время по столице могли бы передвигаться только транспортом по спецпропускам. Также киевлянам во время усиленных комендантских часов можно покидать дом для того, чтобы перейти в укрытие во время тревоги.

Ранее в столице сообщили, что в Святошинском районе исчезло электроснабжение. Все из-за обстрелов оккупантов, которыми они накрывают столицу. В КГГА объяснили: бои сейчас активно ведутся в сторону Гостомеля и Ирпеня.

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