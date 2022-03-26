Така інформація надійшла КМДА від військового командування. Вдень у неділю і на Київщині, і в столиці офіційно дозволено пересуватись.

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Раніше надійшла інформація про посилену комендантську годину

26 березня з'явилась інформація про продовжену комендантську годину, яка мала тривати з 20:00 26 березня і аж до 7:00 28 березня. В цей час столицею могли б пересуватись лише транспортом за спецперепустками. Також киянам під час посилених комендантських годин можна покидати домівку задля того, аби перейти в укриття під час тривоги.

Зазначимо, раніше у столиці повідомили, що у Святошинському районі зникло електропостачання. Усе – через обстріли окупантів, якими вони накривають столицю. У КМДА пояснили: бої зараз активно точаться у бік Гостомеля та Ірпеня.

Яка ситуація на фронті: дивіться брифінг Олексія Арестовича за 26 березня