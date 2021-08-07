В Киеве в озере утонула 22-летняя беременная, ее парень был нетрезвым: видео 18+
7 августа 2021 , 19:04Читати новину українською
Источник:"Автопатруль Майдан"
Молодая женщина отдыхала вместе со своим мужем на озере Радунка в Киеве. Во время купания на надувном матрасе она утонула на глазах у многих людей.
Чрезвычайный инцидент произошел днем 7 августа в Киеве в районе Воскресенки. На месте происшествия работают врачи скорой и следователи.
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Правоохранители зафиксировали событие и вскоре определятся с квалификацией инцидента.
Парень был пьян, а девушка не умела плавать
- Как отметили в организации "Автопатруль Майдан", 22-летняя девушка не умела плавать, но вместе с любимым пошла купаться на надувном матрасе.
- Оказавшись в центре озера, она стала звать на помощь. При этом никто из многочисленных отдыхающих не бросился спасать пострадавшую.
- Сам парень девушки находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
- Утонувшая находилась на третьем месяце беременности.
Спасатели ГСЧС и медики пытались вернуть утонувшую к жизни, однако все их попытки оказались тщетными.
Смотрите видео с места гибели 22-летней беременной женщины в Киеве: