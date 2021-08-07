Надзвичайний інцидент стався вдень 7 серпня у Києві у районі Воскресенки. На місці події працюють лікарі швидкої та слідчі.

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Правоохоронці зафіксували подію та незабаром визначаться з кваліфікацією інциденту.

Хлопець був п'яний, а дівчина не вміла плавати

Як зазначили в організації "Автопатруль Майдан", 22-річна дівчина не вміла плавати, однак разом із коханим пішла купатися на надувному матраці.

Опинившись у центрі озера, вона почала кликати на допомогу. При цьому ніхто з численних відпочивальників не кинувся рятувати потерпілу.

Сам хлопець дівчини перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Потонула перебувала на третьому місяці вагітності.

Рятувальники ДСНС та медики намагалися повернути потонулу до життя, однак всі їх спроби виявилися марними.

Дивіться відео з місця загибелі 22-річної вагітної жінки у Києві: