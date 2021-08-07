Чрезвычайный инцидент произошел днем ​​7 августа в Киеве в районе Воскресенки. На месте происшествия работают врачи скорой и следователи.

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Правоохранители зафиксировали событие и вскоре определятся с квалификацией инцидента.

Парень был пьян, а девушка не умела плавать

Как отметили в организации "Автопатруль Майдан", 22-летняя девушка не умела плавать, но вместе с любимым пошла купаться на надувном матрасе.

Оказавшись в центре озера, она стала звать на помощь. При этом никто из многочисленных отдыхающих не бросился спасать пострадавшую.

Сам парень девушки находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Утонувшая находилась на третьем месяце беременности.

Спасатели ГСЧС и медики пытались вернуть утонувшую к жизни, однако все их попытки оказались тщетными.

Смотрите видео с места гибели 22-летней беременной женщины в Киеве: