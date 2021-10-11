В Киеве пара проехалась между вагонами метро ради фото

В столичном метро парень и девушка решили рискнуть собственными жизнями ради экстремальных фотографий. Инцидент произошел 10 октября.

Пара устроила фотосессию между вагонами во время движения поезда. Молодых людей не смущало то, что такая поездка может закончиться фатально.

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Парень и девушка рискнули жизнями ради фотографий / Скриншот видео



Наглецов заметили на станциях "Гидропарк" и "Днепр" / Скриншот видео

Хотели "поймать" Днепр в движении

Нарушителей заметили другие пассажиры между вагонами поезда, который курсирует по красной ветке метро.

Они фотографировались между станциями "Гидропарк" и "Днепр".

На неоправданный риск влюбленные пошли ради фото на фоне реки Днепр.

Пара устроила опасную фотосессию между вагонами метро: видео

Метро притягивает хулиганов

В сети появился ролик, на котором несколько подростков неадекватно вели себя в метро. Ребята курили в вагоне, шумели, катались по полу и громко слушали музыку. Наглецы решили, что им все позволено, потому что рядом практически не было других пассажиров.