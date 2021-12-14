В Киеве пешеход проучил водителя, который носился по тротуару
Источник:телеграм-канал "Киев оперативный"
В Киеве по улице Оноре де Бальзака водитель-нарушитель решил сократить путь, поехав по тротуару. Такое видео было обнародовано в сети 13 декабря.
Однако дерзкого водителя мигом проучил пешеход – он стал перед автомобилем, помешав безответственному водителю двигаться дальше.
На тему На Братиславской водитель автобуса выпрыгнул на капот авто, чтобы поймать нарушителя
О правилах не слышал
- На кадрах видно, как водитель Hyundai на довольно значительной скорости едет по пешеходной зоне, несмотря на то, что там ходят люди.
- Человек, который остановил дерзость, спросил, куда тот едет.
- На это нарушитель просто показал жестом, куда собрался.
- Впрочем, пешеход не уступил и заставил его сдавать назад, чтобы вернуться на дорогу.
Почему-то некоторые думают, что если "мне сюда" – можно нарушать правила дорожного движения, причинять неудобства другим и тому подобное. Типа же несколько метров осталось проехать, а значит можно ехать, как хочешь,
– возмутились авторы сообщения.
В Киеве пешеход остановил водителя-нарушителя на тротуаре: видео
Текст публикации "Киева оперативного":
Почему-то некоторые думают, что если "мне сюда" – можно нарушать правила дорожного движения, причинять неудобства другим и тому подобное. Типа же – несколько метров осталось проехать, а значит можно ехать, как хочешь.
К счастью, этот водитель через несколько минут понял свою ошибку и поехал обратно. Киев, Бальзак, Hyundai BB9122CH.