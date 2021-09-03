В Киеве пьяный водитель протаранил несколько авто и пошел в кафе: есть пострадавшие – фото

В Киеве 3 сентября автомобиль Audi протаранил несколько припаркованных автомобилей. Очевидцы сообщили, что водитель был пьян.

Кроме этого, после аварии он пошел в кафе. После аварии госпитализировали 2 пострадавших, которые были в других машинах. Какое у них состояние – неизвестно.

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Бросался на полицейских

Сообщают, что правоохранители нашли злоумышленника не сразу по прибытии на место. Он пошел в кафе, которое расположено неподалеку и был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Из-за этого пришлось вызывать медиков для того, чтобы они помогли и ему. Однако мужчина якобы начал бросаться на полицию и обвинять в ДТП других людей. Пьяного грубияна пришлось также госпитализировать.

Впоследствии на место инцидента прибыли следователи полиции. Они начали устанавливать обстоятельства этой аварии.

Водитель протаранил припаркованные автомобили / Фото телеграмму dtp.kiev.ua