В Киеве пьяный водитель протаранил несколько авто и пошел в кафе: есть пострадавшие – фото
Источник:телеграм dtp.kiev.ua
В Киеве 3 сентября автомобиль Audi протаранил несколько припаркованных автомобилей. Очевидцы сообщили, что водитель был пьян.
Кроме этого, после аварии он пошел в кафе. После аварии госпитализировали 2 пострадавших, которые были в других машинах. Какое у них состояние – неизвестно.
Заметьте был За рулем пьяным: на Львовщине виновник ДТП, в котором погиб его отец, избежал наказания
Бросался на полицейских
Сообщают, что правоохранители нашли злоумышленника не сразу по прибытии на место. Он пошел в кафе, которое расположено неподалеку и был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Из-за этого пришлось вызывать медиков для того, чтобы они помогли и ему. Однако мужчина якобы начал бросаться на полицию и обвинять в ДТП других людей. Пьяного грубияна пришлось также госпитализировать.
Впоследствии на место инцидента прибыли следователи полиции. Они начали устанавливать обстоятельства этой аварии.
Водитель протаранил припаркованные автомобили / Фото телеграмму dtp.kiev.ua