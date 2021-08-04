В Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором травмировался его ребенок

Нетрезвого злоумышленника поймали полицейские после столкновения Volkswagen и Renault. Как оказалось, водитель "француза" не только сел за руль пьяным, но и вез собственного ребенка без автокресла или других средств безопасности.

ДТП произошло 2 августа на перекрестке проспекта Науки и Ракетной улицы. Нарушал ли правила дорожного движения водитель Volkswagen, неизвестно. Однако многочисленные и бездумные пренебрежения безопасностью всех зафиксировали со стороны водителя Renault.

Смотрите также В центре Киева военный грузовик без тормозов протаранил несколько автомобилей

В результате аварии серьезно пострадал сын водителя Renault.

Выпил втрое больше нормы

После столкновения автомобилей на место ДТП вызвали полицию и скорую.

Медики установили, что маленький мальчик получил травмы и нуждается в госпитализации. Его срочно отвезли в больницу.

Полицейские же увидели, что водитель "француза" находится в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки драгер показал 0,64 промилле алкоголя, что втрое превышает разрешенную норму.

Кроме того, следователи установили, что ребенок в салоне не был пристегнут и не сидел в специальном кресле.

Поскольку в аварии есть пострадавшие, полицейские должны открыть уголовное производство. Окончательную квалификацию событию правоохранители могут предоставить после того, как медики установят степень тяжести травм мальчика.

Если ребенок получил повреждения средней тяжести, злоумышленнику грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением прав на срок от 3 до 5 лет.