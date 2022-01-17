В Киеве появилась станция имени Шухевича

Остановка скоростного трамвая в Киеве, которая ранее была названа в честь палача украинского народа Николая Ватутина, получила новое название. С 4 января на карте столицы появилась станция Шухевича.

Распоряжение об изменении названия станции подписал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор. Сделал это чиновник через соответствующее решение Киевсовета, которое было принято еще в 2017 году.

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Согласно документу, в честь политика и государственного деятеля Романа Шухевича назвали станцию трамвая на одноименном проспекте.

Изменили название остановок автобусов и троллейбусов

В приказе указано, что кроме станции трамвая в столице также изменились названия остановок троллейбусов и автобусов. Остановки "Станция Романа Шухевича" появились на маршрутах автобусов №№27, 73, 100, 101, 114 и троллейбусов 29, 30, 31, 47.

До 28 февраля коммунальщики Киевпасстранса должны заменить таблички с новыми названиями объектов.

Кроме того, руководитель коммунальной службы перевозок КГГА должен довести информацию о переименовании до сведения частных перевозчиков.

Переименование задерживалось

Увековечить память главнокомандующего ОУН депутаты Киевсовета решили в 2017 году, когда переименовали проспект Генерала Ватутина. Впрочем, почти 2 года сменить топоним не было возможности, поскольку пророссийские общественные организации оспаривали это решение в судах.

Лишь в конце 2019 года Шестой апелляционный административный суд подтвердил законность решений КГС о переименовании Московского проспекта в проспекты Степана Бандеры, а проспекта Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича.