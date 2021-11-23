В Киеве поймали молодого человека, обустроившего жилье в опоре моста Кличко
Источник:муніципальна варта Києва
Бойцы муниципального стражи выселили из неприспособленного для жилья помещения молодого человека, устроившего себе логово под стеклянным пешеходным мостом в центре Киева.
Коморку в опоре моста на Владимирской горке нашли работники "Мунварты". Правоохранители исследовали помещение, которое облюбовал мужчина и выяснили, что никаких повреждений коммунальной собственности он не нанес.
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Молодого человека провели за пределы Крещатого парка, поскольку обитать внутри моста нельзя.
Владел "своим" жильем в самом центре Киева
Молодой человек жил в опоре стеклянного моста / Фото муниципальной стражи Киева
- Блюстители порядка утверждают, что бездомный занимался обустройством своей коморки – притянул внутрь подушку.
- Одежду он сушил на трубах, а также использовал перекрытие в качестве полки для безделушек.
Информацию о выявлении нарушителя работники муниципальной стражи выложили в соцсети, на что некоторые киевляне отреагировали довольно неоднозначно. Пользователи отметили, что выселять парня на улицу было не очень хорошо, поскольку он никому не мешал.
Впрочем, муниципалы подчеркнули, что будут охранять порядок где угодно, а обитать внутри моста нельзя. Кроме того, правоохранители рассказали, что бездомные очень часто живут под мостами и рано или поздно наносят им вред.