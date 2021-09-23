В Киеве на полосе для общественного транспорта столкнулись машины патрульных

Довольно необычная авария с участием полицейских произошла на проспекте Валерия Лобановского в Киеве. На полосе для общественного транспорта внедорожник правоохранителей врезался в другую служебную машину патрульных.

Аварию, по данным сообщества dtp.kiev.ua, совершил заместитель комбата первого батальона патрульной полиции столицы. Он во время выезда на задание якобы не справился с управлением и врезался в легковушку своих подчиненных.

Смотрите также Автомобили смяло от удара: в масштабном ДТП на трассе Киев – Чоп погибла пассажирка

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Что известно об аварии с участием полицейских в Киеве



Автомобили столкнулись довольно сильно / Фото dtp.kiev.ua

ДТП произошло вечером 22 сентября на проспекте Валерия Лобановского, 96.

Водитель служебного Mitsubishi Outlander выехал на полосу общественного движения и влетел в Toyota Prius патрульных.

Судя по повреждениям автомобилей, скорость Mitsubishi была достаточно серьезной.

Из-за чего именно произошла авария, неизвестно. Также не понятно, составили ли протокол о нарушении ПДД на водителя внедорожника.

Согласно правилам дорожного движения, правоохранители могут отступать от их соблюдения в случае служебной необходимости. Впрочем, от ответственности за совершение аварии их это не освобождает.