В Киеве, Лубнах, Полтаве и Чернигове объявлена воздушная опасность
9 марта 2022 , 06:08Читати новину українською
Источник:КГГА
В Полтаве, Лубнах, Киеве и Чернигове звучат сирены. Всем следует пройти в укрытие.
В течение ночи 9 марта в столице Украины сирены звучали уже несколько раз. Вечером накануне авиаудар Россия нанесла по воинской части в Бориспольском районе, есть травмированные.
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Также пришлось несколько раз спускаться в укрытие ночью и жителям Чернигова. В областном центре продолжаются поисково-спасательные работы, сотрудники ГСЧС разбирают завалы.
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