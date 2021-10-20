В Киеве повысят цены на проезд в общественном транспорте
Источник:КГГА
Ради стабильной работы коммунального транспорта чиновники Киева вынуждены готовиться к повышению тарифов на проезд. Касается это метро, трамваев, троллейбусов и автобусов.
Плохими для жителей Киева новостями поделился 20 октября заместитель Виталия Кличко Николай Поворозник. По его словам, сохранение старых тарифов загонит перевозчиков в долги.
Смотрите также Перевозчики обвинили заместителя Кличко в коррупции: в КГГА говорят о сговоре маршрутчиков
Впоследствии это может привести к параличу работы транспортных предприятий.
Процедуру повышения уже начали
- Чиновник утверждает, что увеличивать цены на проезд в КГГА вынуждены из-за повышения цен на энергоносители.
- Процедура повышения тарифов началась с просчета коммунальных предприятий новой обоснованной цены.
- После того, как перевозчики подадут в городскую администрацию свои предложения, тарифы за проезд будет обсуждать общественность.
Поворозник также отметил, что стоимость проезда выросла во многих крупных городах еще летом. Так, стоимость пользования общественным транспортом увеличилась в Николаеве, Полтаве, Львове и Запорожье.
Мы как можно дольше откладывали момент повышения стоимости проезда. Сегодня же, когда город принял меры, чтобы не повышать тариф на теплоноситель для населения, а компенсировать разницу за счет местного бюджета, увеличивать финансирование на и так дотационный общественный транспорт просто невозможно,
– рассказал Поворозник.
Также заместитель Кличко подчеркнул, что все льготы на проезд для жителей столицы будут сохранены.