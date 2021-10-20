Поганими для жителів Києва новинами поділився 20 жовтня заступник Віталія Кличка – Микола Поворозник. За його словами, збереження старих тарифів загонить перевізників у борги.

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Згодом це може призвести до паралічу роботи транспортних підприємств.

Процедуру підвищення вже розпочали

Посадовець стверджує, що збільшувати ціни на проїзд у КМДА вимушені через підвищення цін на енергоносії.

Процедуру підвищення тарифів почалася з прорахунку комунальних підприємств нової обґрунтованої ціни.

Після того, як перевізники подадуть до міської адміністрації свої пропозиції, тарифи за проїзд обговорюватиме громадськість.

Поворозник також зазначив, що вартість проїзду зросла у багатьох великих містах ще влітку. Так, вартість користування громадським транспортом збільшилася у Миколаєві, Полтаві, Львові та Запоріжжі.



Ми якомога довше відтерміновували момент підвищення вартості проїзду. Сьогодні ж, коли місто вжило заходів, щоб не підвищувати тариф на теплоносій для населення, а компенсувати різницю коштом місцевого бюджету, збільшувати фінансування на і так дотаційний громадський транспорт просто неможливо,

– розповів Поворозник.

Також заступник Кличка підкреслив, що всі пільги на проїзд для жителів столиці буде збережено.