Плохими для жителей Киева новостями поделился 20 октября заместитель Виталия Кличко Николай Поворозник. По его словам, сохранение старых тарифов загонит перевозчиков в долги.

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Впоследствии это может привести к параличу работы транспортных предприятий.

Процедуру повышения уже начали

Чиновник утверждает, что увеличивать цены на проезд в КГГА вынуждены из-за повышения цен на энергоносители.

Процедуру повышения тарифов началась с просчета коммунальных предприятий новой обоснованной цены.

После того, как перевозчики подадут в городскую администрацию свои предложения, тарифы за проезд будет обсуждать общественность.

Поворозник также отметил, что стоимость проезда выросла во многих крупных городах еще летом. Так, стоимость пользования общественным транспортом увеличилась в Николаеве, Полтаве, Львове и Запорожье.



Мы как можно дольше откладывали момент повышения стоимости проезда. Сегодня же, когда город приняло меры, чтобы не повышать тариф на теплоноситель для населения, а компенсировать разницу за счет местного бюджета, увеличивать финансирование на и так дотационный общественный транспорт просто невозможно,

– рассказал Поворозник.

Также заместитель Кличко подчеркнул, что все льготы на проезд для жителей столицы будут сохранены.