Правительство выделило 100 миллионов для метро на Троещину: что планируют сделать

Кабинет Министров утвердил план использования средств для Киевского метрополитена. 100 миллионов гривен потратят на корректировку проекта двух линий метро на Троещину.

В Кабмине обнародовали постановление 1 сентября. За 100 миллионов гривен скорректируют два проекта строительства Подольско-Выгуровской и Левобережной линий метро.

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На каждый проект – 50 миллионов

На корректировку проекта для Подольско-Выгуровской линии метро в Киеве выделят 50 миллионов. Там будут обновлять план от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" с ответвлением в направлении жилого массива Выгуровщина – Троещина.

Остальные 50 миллионов гривен потратят на изменения в плане строительства левобережной линии метро Троещина – Осокорки. Там планируют менять проект от улицы Милославской до станции "Левобережная" с электродепо Троещина.

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