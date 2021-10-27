В Киеве произошла серьезная авария со скорой, грузовиком и легковушкой

В Киеве на проспекте Валерия Лобановского случилась масштабная тройная авария. Утром 27 октября там столкнулись скорая помощь, грузовик и легковушка.

Сейчас о причинах аварии и ее виновниках еще не известно. Также нет информации о том, кто пострадал.

По теме В Киеве произошло смертельное лобовое ДТП с грузовиком: тело погибшего вырезали из металла



Водитель легковушки влетел в скорую помощь / Скриншот видео

Сошлись в лобовом

На кадрах с места аварии видно, что легковушка въехала в карету скорой помощи практически лоб в лоб. Сбоку его прижал грузовик. От удара у медицинского авто значительно повредилась передняя боковая часть.



Грузовик сбоку подпер легковушку, которая врезалась в скорую / Скриншот видео

В Киеве случилась авария со скорой, грузовиком и легковушкой: видео

Столкновение фур в Буче парализовало движение

На дороге в городе Буча ночью 25 октября случилось дорожно-транспортное происшествие с двумя тяжеловозами. Водитель одной из фур не заметил, что другая припаркована на обочине и на полном ходу врезался в нее. В результате оба грузовика парализовали движение другого транспорта.