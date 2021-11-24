В Киеве произошло масштабное пьяное ДТП с участием 4 машин

24 ноября 2021 , 20:59
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патрульная полиция Киева

Серьезная авария с пострадавшими случилась вечером 24 ноября на Минском проспекте в Киеве. Водитель Hyundai выехал на встречную полосу и спровоцировал огромное ДТП.

На месте происшествия работали медики скорой и следователи, а также патрульные полицейские. По данным правоохранителей, владелец "корейца" находился в нетрезвом состоянии.

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Нарушитель правил дорожного движения согласился пройти освидетельствование на драгере. Прибор показал 1,78 промилле алкоголя в крови мужчины.

Троих пострадавших отвезли в скорую


Аварию вызвал пьяный киевлянин / Фото патрульной полиции Киева

  • Патрульные говорят, что владелец Hyundai не справился с управлением и влетел в Honda, Kia и Ford.
  • В результате столкновения три человека получили серьезные травмы. Их госпитализировали медики скорой.
  • В отношении нарушителя составили протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.


Удар был достаточно мощным / Фото патрульной полиции Киева

Если суд признает вину злоумышленника, ему грозит 17 тысяч гривен штрафа, а также лишение прав на год.


Ford досталось больше других / Фото патрульной полиции Киева

Кроме того, по факту аварии с потерпевшими следователи открыли соответствующее уголовное производство. Окончательно с его квалификацией правоохранители должны разобраться после заключения медиков о тяжести травм пострадавших.

Автор: Олексій Чибісов