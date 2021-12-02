В Киеве произошло ночное ужасное ДТП: у машины вырвало мотор – фото с места аварии
Источник:телеграм-канал Magnolia TV
На проспекте Победы в Киеве произошло страшное ДТП. В ночь на 2 декабря там столкнулись два автомобиля и стали неуправляемыми.
По данным телеграм-канала "Киев оперативный", обоих водителей госпитализировали. Их машины получили серьезные повреждения. В момент аварии они двигались в направлении центра столицы.
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Один остался без двигателя, другой затормозил в стену
По данным свидетелей, аварию якобы спровоцировал водитель Hyundai. Он задел КИА, из-за чего тот вылетел на газон и врезался в стену дома.
Что касается Hyundai, то у него от мощного удара вырвало двигатель. В конце концов автомобиль отбросило на тротуар. Водителей обоих авто направили к наркологу, чтобы проверить, были ли они трезвыми.Обратите внимание! Судя по брендированию на двери Hyundai, – это было авто службы такси Uklon.
Автопроисшествие с перекидыванием на Дорогожичах
На Дорогожичах в ночь на 1 декабря также произошла серьезная авария с участием трех автомобилей. В результате аварии один из них перевернулся на крышу. Кроме того, водители двух машин получили травмы.
Последствия серьезной аварии на проспекте Победы / Фото "Киева оперативного", dtp.kiev.ua
На проспекте Победы столкнулись КИА и Hyundai: видео
Текст публикации Magnolia TV:
Вырвало двигатель, а машина улетела на тротуар. Авария произошла на проспекте Победы в Киеве. КИА и Hyundai двигались в направлении центра. Предварительно, в какой-то момент Hyundai задел КИА, в результате чего КИА вылетел на зеленую зону и врезался в дом, а Hyundai, потеряв мотор, вылетел на тротуар.
Текст публикации "Киева оперативного":
50 километров в час по городу? Еще одно ночное ДТП произошло на проспекте Победы. Предварительно оба водителя (KIA и Hyundai) ехали в одном направлении и в какой-то момент столкнулись.
Представляете, какой был удар, если из-за него KIA вылетела на тротуар, а потом еще врезалась в здание? У Hyundai же вырвало двигатель, после чего автомобиль тоже улетел на тротуар.
Оба водителя госпитализированы. Информация о травмах уточняется.