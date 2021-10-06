В Киеве протестируют технологию 5G: что известно

В инновационном парке UNIT. City в Киеве протестируют технологию 5G. Инициаторами проекта стали компания Huawei и мобильный оператор Vodafone Ukraine.

Сейчас Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации уже выдала им разрешение. Запуск тестового режима должен состояться в конце октября.

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Пользователям мобильного интернета радоваться рано

В Huawei заявили, что пока украинские мобильные операторы еще не видят возможностей монетизации 5G-технологии. По их словам, закупить необходимое оборудование можно, и это не составляет проблемы. Однако сейчас оно не окупится.

Кому может повезти

Инициаторы тестирования 5G в Украине отметили, что одну отрасль в нашем государстве таки рассматривают как перспективную для внедрения технологии. Говорится о аграрной сфере.

Бунт против вышки на Хмельнитчине: актуальное

В селе Петрашовка в Хмельницкой области местные жители едва не свалили вышку мобильной связи одного из операторов. Селянам не понравилось, что ее установили на крыше магазина. В конце концов конфликт закончился мирно и стороны договорились найти компромисс.