В Киеве проводят рейды по контролю масочного режима

Показательные проверки по тому, как жители Киева носят средства индивидуальной защиты, уже проводят. Об этом 10 сентября рассказала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

По словам чиновницы, решение об усилении контроля за соблюдением карантинных требований в столице было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Именно после этого правоохранители и чиновники якобы начали рейды.

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Применяют ли к нарушителям карантина какие-то меры, пока неизвестно.

Большинство вообще не носит масок

Как отметила Старостенко, представители власти решили усилить инспектирование соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в Киеве, чтобы люди могли уберечь себя, а нарушители несли ответственность.

На каких именно объектах сосредоточились чиновники во время рейда, заместитель Кличко не рассказала.

О необходимости проведения показательных рейдов для контроля масочных режимов недавно говорил и главный санитарный врач Игорь Кузин. При этом он открыто признал, что на многих объектах критической инфраструктуры карантин существует лишь на бумаге.

В целом в Киеве, как утверждают местные жители, масочный режим не соблюдают почти нигде. Большинство пассажиров метро и общественного транспорта ездят либо с масками под носом, либо вообще безо всяких средств защиты. То же самое касается и магазанов, концертов, кинотеатров и других мест массового скопления людей.

Ситуация с распространением COVID-19 в Украине и Киеве стремительно ухудшается. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 3 663 новых случаев инфицирования. В Киеве заболели 403 человека.