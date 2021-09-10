По словам чиновницы, решение об усилении контроля за соблюдением карантинных требований в столице было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Именно после этого правоохранители и чиновники якобы начали рейды.

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Применяют ли к нарушителям карантина какие-то меры, пока неизвестно.

Большинство вообще не носит масок

Как отметила Старостенко, представители власти решили усилить инспектирование соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в Киеве, чтобы люди могли уберечь себя, а нарушители несли ответственность.

На каких именно объектах сосредоточились чиновники во время рейда, заместитель Кличко не рассказала.

О необходимости проведения показательных рейдов для контроля масочных режимов недавно говорил и главный санитарный врач Игорь Кузин. При этом он открыто признал, что на многих объектах критической инфраструктуры карантин существует лишь на бумаге.

В целом в Киеве, как утверждают местные жители, масочный режим не соблюдают почти нигде. Большинство пассажиров метро и общественного транспорта ездят либо с масками под носом, либо вообще безо всяких средств защиты. То же самое касается и магазанов, концертов, кинотеатров и других мест массового скопления людей.

Ситуация с распространением COVID-19 в Украине и Киеве стремительно ухудшается. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 3 663 новых случаев инфицирования. В Киеве заболели 403 человека.