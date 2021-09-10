За словами посадовиці, рішення про посилення контролю за дотриманням карантинних вимог у столиці було прийняте на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Київської області. Саме після цього правоохоронці та чиновники буцімто почали рейди.
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Чи застосовують до порушників карантину якісь заходи, наразі невідомо.
Більшість взагалі не носить масок
- Як зазначила Старостенко, представники влади вирішили посилити інспектування дотримання санітарно-епідеміологічних норм у Києві, аби люди могли уберегти себе, а порушники несли відповідальність.
- На яких саме об'єктах зосередились посадовці під час рейду, заступниця Кличка не розповіла.
Про необхідність проведення показових рейдів для контролю маскових режимів нещодавно казав й головний санітарний лікар Ігор Кузін. При цьому він відкрито визнав, що на багатьох об'єктах критичної інфраструктури карантин існує лише на папері.
Загалом у Києві, як стверджують місцеві мешканці, маскового режиму не дотримуються майже ніде. Більшість пасажирів метро та громадського транспорту їздять або з масками під носом, або взагалі без жодних засобів захисту. Те ж саме стосується й маганизів, концертів, кінотеатрів та інших місць масового скупчення людей.