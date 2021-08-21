В Киеве в районе Дорогожичей горела машина: фото с места происшествия

В Киеве в районе метро Дорогожичи загорелась машина. "Жигули" горел прямо посреди дороги. Из-за этого пришлось перекрывать движение машин.

Водитель не пострадал. Инцидент произошел 21 августа примерно после 19 часов.

Заметьте В шаге от перехода: в Киеве родители с ребенком пытались перебежать 8 полос: шокирующее видео

В Киеве в районе Дорогожичей горел автомобиль

Автомобиль двигался по улице Елены Телиги. Водитель "Жигулей" рассказал, что он просто ехал, когда авто загорелось. К счастью, мужчина не пострадал.

На место инцидента оперативно приехали полиция и спасатели. Пока они тушили возгорание – дорогу по улице перекрыли.

В районе Дорогожичей горел автомобиль / Фото Артема Овдиенко, 24 канал

Пожарные оперативно потушили машину. Движение по улице Елены Телиги уже восстановили.

Улица расположена на длинном и довольно крутом подъеме. Вероятно, автомобиль перегрелся. В полиции заверили, что выясняют обстоятельства и причины инцидента.