В КГГА сообщили, что на жилые дома прилетели ракеты.

К теме Остатки сбитой ракеты попали в киевскую многоэтажку: жуткие фото

По предварительным данным, один человек погиб, четверо пострадали , двое из них госпитализированы. На месте продолжают работу спасатели и медики.

Добавим, что утром в ГСЧС сообщили, что из-за падения остатков ракеты загорелась многоэтажка в Киеве. В результате произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание в квартире на 16-м этаже.