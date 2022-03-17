У КМДА повідомили, що на житлові будинки прилетіли ракети.

До теми Рештки збитої ракети влучили у київську багатоповерхівку: моторошні фото

За попередніми даними, одна людина загинула, четверо постраждали, двоє з них – госпіталізовані. На місці продовжують роботу рятувальники та медики.

Додамо, що зранку у ДСНС повідомили, що через падіння залишків ракети загорілась багатоповерхівка у Києві. Внаслідок цього сталося руйнування конструкцій будинку на 16-му та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на 16-му поверсі.

Важливо – Київ знову атаковано окупантами: