В Киеве на Саперно-Слободской отбойник насквозь проткнул легковушку: фото

2 августа 2021 , 09:05
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"Киев оперативный"

На большой скорости водитель Volkswagen направил авто в отбойник в Киеве на Саперно-Слободской улице. В результате защитное сооружение вошло в лобовое стекло и вышло через заднее.

Владелец легковушки чудом не оказался насаженным на металлическую конструкцию. Впрочем, в результате ДТП он получил серьезные повреждения.

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Врачи скорой срочно госпитализировали пострадавшего в больницу.

Мог быть пьяным


Водителя Passat доставали из машины спасатели / Фото "Киева оперативного"

 

  • Авария произошла в Голосеевском районе Киева ночью 2 августа.
  • Недалеко от АЗС "Укрнафта" Volkswagen Passat на большой скорости начал съезжать с дороги.
  • Удар пришелся четко в переднюю часть машины, поэтому отбойник проткнул легковушку насквозь.
  • Доставать мужчину из машины пришлось спасателям ГСЧС.


Отбойник чудом не прошел через водителя / Фото "Киева оперативного"

Чрезвычайники передали пострадавшего медикам. Полицейские остались на месте инцидента для выяснения всех обстоятельств ДТП.

Правоохранители открыли в отношении водителя легковушки уголовное производство. По предварительным данным, мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Автор: Олексій Чибісов