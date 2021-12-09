В Киеве сообщили о заминировании Центрального автовокзала

В Киеве анонимы сообщили о якобы заминировании Центрального автовокзала. Такая информация поступила правоохранителям под вечер 9 декабря.

Показательно, что уже несколько дней подряд в Украине сообщают о фейковом минировании различных важных учреждений.

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Сначала в сети начала распространяться информация о якобы минировании Центрального железнодорожного вокзала. Однако в отделе коммуникации полиции Киева 24 каналу сообщили, что на самом деле речь идет о Центральном автовокзале возле станции метро "Демеевская".

Кроме него, как пишет Сегодня, правоохранители получили вызовы по той же причине на ряд объектов, которые расположены по улице Владимирской.

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