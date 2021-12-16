В Киеве сообщили о минировании жилого дома
16 декабря 2021 , 13:49Читати новину українською
Источник:24 канал
В столице к правоохранителям поступило сообщение о заминировании жилого дома на Пчилки, 5. Сейчас специалисты проводят там осмотр.
Информацию о том, что к полицейским 16 декабря поступило сообщение о минировании дома, 24 каналу подтвердили в отделе коммуникации полиции Киева.
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Информация о минировании жилого дома в Киеве
Заявитель на анонимных условиях отметил, что речь идет о жилом доме на улице Пчилки, 5.
Сейчас на место возможного минирования выехали взрывотехники и все профильные службы,
– отметили в полиции.
Они проверяют информацию о минировании. Другие детали пока не называют.
В столице заминировали дом: смотрите видео
Предыдущие случаи минирования
- Сразу в 7 торгово-развлекательных центрах Киева 9 декабря провели эвакуацию. Это случилось из-за сообщения о минировании. Впоследствии выяснилось, что оно было фейковым. В тот же день "минировали" и Центральный автовокзал.
- В Харькове 6 декабря сообщили о минировании 7 учебных заведений. Учеников и учителей сразу эвакуировали. Затем появилась информация о том, что заведения могут взорвать, если террористу не отправят 7 миллионов гривен.
- А 1 ноября был флешмоб "минеров" по всей Украине. Правоохранители получили сообщения о минировании ряда объектов. В Николаеве речь шла об одном торгово-развлекательном центре, в Хмельницком и Харькове – о двух, в Киеве – о трех, в Черкассах – сразу о четырех, а в Одессе – вообще о пяти.