В Киеве срочно эвакуировали посетителей River Mall из-за "минирования"

В столичном торгово-развлекательном центре River Mall провели экстренную эвакуацию посетителей и персонала. Это случилось вечером 9 декабря из-за сообщения о якобы минировании здания.

Это уже второе минирование в столице за вечер. Ведь перед этим правоохранители получили сигнал о якобы минирования Центрального автовокзала.

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Безопасность – превыше всего

На кадрах с места событий видно, что эвакуацию провели организованно: люди спокойно выходили из помещения и не сбивались в толпу. Кроме того, как в здании, так и на улице раздавалось объявление, в котором подробно объясняли, куда идти. Диктор подчеркнул, что такие меры безопасности проводят по техническим причинам.

Также на фоне слышен звук сирен экстренных служб. Ведь в случае сообщения о минировании на вызов сразу прибывают медики, пожарные, саперы, взрывотехники, ГСЧС и полиция.

Волна прокатилась по всей Украине

Кроме Киева, панику из-за псеводминирования злоумышленники попытались посеять в еще нескольких городах. Так, в Одессе их "целью" стал памятник Дюку де Ришелье и суды. А в Харькове на улицу из-за угрозы взрыва вывели целую школу. Такой же сценарий "шутники" задействовали и в Днепре, однако сразу по трем школам.

Людей из River Mall вывели на улицу из-за сообщения о минировании / Карта Google Maps

В Киеве людей эвакуировали из River Mall из-за минирования: видео

Эвакуация посетителей из River Mall: видео