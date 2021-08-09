На Борщаговке в Киеве столкнулись 5 машин, выезд на Кольцевую заблокирован: видео

Масштабная авария произошла неподалеку от торгового центра "Колибрис". 5 машин влетели одна в другую, из-за чего выезд на перекресток с кольцевым движением оказался заблокированным.

ДТП произошло утром 9 августа на проспекте Леся Курбаса. На месте происшествия работают патрульные полциейские, которые устанавливают все инциденты аварии.

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Информации о пострадавших в результате ДТП пока нет.

Кто-то не остановился на светофоре

Кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения, выясняют следователи. По предварительным данным, один из участников движения нарушил правила дорожного движения и не остановился на красный свет.

В результате автомобиль спровоцировал масштабную аварию с участием Lada, Volkswagen, Mercedes, "ВАЗ" и Audi.

С Touareg после ДТП по неизвестным причинам сняли номерные знаки.

Сейчас на дороге возле места аварии находится только одна машина. Остальным 4 полицейские уже разрешили отъехать, чтобы разблокировать выезд на Кольцевую дорогу.

Патрульные продолжают оформление аварии.

Смотрите видео с масштабного ДТП в Киеве: