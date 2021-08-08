ДТП маршрутки под Киевом

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 06:00 часов утра в воскресенье, 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины.

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Предварительно, водитель маршрутки не справился с управлением и совершил наезд на отбойник, после чего транспортное средство перевернулось,

– отметили правоохранители.

В результате аварии автобуса на 66 километре дороги Киев – Чоп пострадали 6 человек – врачи оперативно оказали им помощь.

На месте происшествия работали патрульные полицейские, следователи и медработники.

Обратите внимание! Правоохранители призвали водителей быть внимательными за рулем и всегда соблюдать правила дорожного движения.