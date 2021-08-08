Жуткий инцидент произошел около 4:40 утра в воскресенье, 8 августа. Транспорт попал в дорожно-транспортное происшествие, двигаясь по направлению Балыкесир – Мармара.
Читайте также 9 погибших, десятки раненых: в Турции произошло масштабное ДТП с пассажирским автобусом – фото
Перевернулся пассажирский автобус
Автобус с пассажирами съехал с дороги и перевернулся.
- В результате ДТП 11 человек погибли на месте, а еще трое – умерли в больнице.
- Еще 18 человек получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.
Вдруг правоохранители расследуют все детали инцидента.