Моторошний інцидент стався близько 04:40 ранку в неділю, 8 серпня. Транспорт потрапив у дорожньо-транспорту пригоду, рухаючись напрямком Баликесір – Мармара.
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Перекинувся пасажирський автобус
Автобус із пасажирами з'їхав з дороги та перекинувся.
- Унаслідок ДТП 11 людей загинули на місці, а ще троє – померли у лікарні.
- Ще 18 осіб отримали травми різного ступеня важкості, їх госпіталізували.
Нараз правоохоронці розслідують усі деталі інциденту.