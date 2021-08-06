Кількість поранених перевищила 30 осіб. Зіткнення сталось поблизу населеного пункту Сома. Автобус їхав зі Стамбула до Ізміра, коли врізався у причіп вантажівки.

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На місці аварії загинули шестеро осіб

На місці аварії загинули одразу шестеро людей. Ще трьох важко поранених доправили до лікарні Соми, проте врятувати їх не вдалось. Травми були несумісними з життям.

У турецькій поліції повідомили, що в момент ДТП в автобусі було 50 людей, з них – два водії та стюард. Правоохоронці розслідують, що могло стати причиною трагедії.

Дивіться фото з місця аварії / Фото Haberler:

На сході Туреччини перекинувся автобус з мігрантами

Зазначимо, що 11 липня на сході Туреччини перекинувся і загорівся автобус з мігрантами. Загинули одразу 12 осіб, ще зо 2 десятки – отримали травми. Більшість з них – вихідці з Афганістану, Ірану та Пакистану.