Автобус влетів у канаву та загорівся вночі. Це сталось недалеко від Юкмалі в провінції Ван.

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На місце аварії направили медиків, пожежників та правоохоронців.

Що відомо про постраждалих

На жаль, 12 людей загинули. Ще 20 постраждали, їх госпіталізували.

Відомо, що в автобусі їхали мігранти. Вони переважно прямують з Ірану, Афганістану і Пакистану та регулярно перетинають пішки ірано-турецький кордон. Перед тим, як їхати на захід, їх переправляють в Стамбул та Анкару.

До речі, аналітики стверджують, що вихід військ США з Афганістану дав додатковий поштовх молодим людям для проходження гірського маршруту.

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