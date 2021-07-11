Автобус влетів у канаву та загорівся вночі. Це сталось недалеко від Юкмалі в провінції Ван.
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На місце аварії направили медиків, пожежників та правоохоронців.
Що відомо про постраждалих
На жаль, 12 людей загинули. Ще 20 постраждали, їх госпіталізували.
Відомо, що в автобусі їхали мігранти. Вони переважно прямують з Ірану, Афганістану і Пакистану та регулярно перетинають пішки ірано-турецький кордон. Перед тим, як їхати на захід, їх переправляють в Стамбул та Анкару.
До речі, аналітики стверджують, що вихід військ США з Афганістану дав додатковий поштовх молодим людям для проходження гірського маршруту.
Попередні ДТП у Туреччині
- У провінції Айдин у червня сталася ДТП за участю українських туристів. У результаті аварії постраждали 5 громадян України. Їх відвезли до лікарні.
- На трасі Конья — Аксарай 10 квітня в ДТП потрапили одразу 2 автобуси з російськими туристами. Внаслідок аварії загинула 1 людина, понад 40 пасажирів – отримали поранення.
- У травні у Туреччині 4 громадян України потрапили у ДТП. Унаслідок аварії двоє молодих людей загинули та ще двоє були госпіталізовані.