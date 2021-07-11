Автобус влетел в канаву и загорелся ночью. Это произошло недалеко от Юкмали в провинции Ван.
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На место аварии направили медиков, пожарных и правоохранителей.
Что известно о пострадавших
К сожалению, 12 человек погибли. Еще 20 пострадали, их госпитализировали.
Известно, что в автобусе ехали мигранты. Они преимущественно следуют из Ирана, Афганистана и Пакистана и регулярно пересекают пешком ирано-турецкую границу. Перед тем, как ехать на Запад, их переправляют в Стамбул и Анкару.
Кстати, аналитики утверждают, что выход войск США из Афганистана дал дополнительный толчок молодым людям для прохождения горного маршрута.
Предыдущие ДТП в Турции
- В провинции Айдын в июне произошло ДТП с участием украинских туристов. В результате аварии пострадали 5 граждан Украины. Их отвезли в больницу.
- На трассе Конья — Аксарай 10 апреля в ДТП попали сразу 2 автобуса с российскими туристами. В результате аварии погиб 1 человек, более 40 пассажиров получили ранения.
- В мае в Турции 4 граждан Украины попали в ДТП. В результате аварии двое молодых людей погибли и еще двое были госпитализированы.