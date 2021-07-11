Автобус влетел в канаву и загорелся ночью. Это произошло недалеко от Юкмали в провинции Ван.

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На место аварии направили медиков, пожарных и правоохранителей.

Что известно о пострадавших

К сожалению, 12 человек погибли. Еще 20 пострадали, их госпитализировали.

Известно, что в автобусе ехали мигранты. Они преимущественно следуют из Ирана, Афганистана и Пакистана и регулярно пересекают пешком ирано-турецкую границу. Перед тем, как ехать на Запад, их переправляют в Стамбул и Анкару.

Кстати, аналитики утверждают, что выход войск США из Афганистана дал дополнительный толчок молодым людям для прохождения горного маршрута.

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