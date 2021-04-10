На трассе Конья — Аксарай, что в Турции, 10 апреля в ДТП попали сразу 2 автобуса с российскими туристами. В результате аварии погиб 1 человек, более 40 пассажиров — получили ранения.

ДТП произошли в турецком городе Конья, их причиной стали неблагоприятные погодные условия.

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Что известно о первой аварии

Она случилась 10 апреля, примерно в 07:00 на 39-м километре трассы Конья - Аксарай.

Автобус перевозил российских туристов из Анталии в Каппадокию.

из Анталии в Каппадокию. Однако из-за сильного гололеда на дороге водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате автобус перевернулся.

В аварии пострадали 34 человека – их госпитализировали в местные больницы. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Детали второго ДТП

Другая авария с участием автобуса с россиянами произошла в 09.30 на 18-м километре трассы Конья – Аксарай.

Туристы тоже направлялись в Каппадокию. Однако из-за непогоды попали в аварию.

Известно об 1 жертве инцидента, а также 12 пострадавших, которых доставили в клинику.

В Министерстве иностранных дел в комментарии 24 каналу уточнили, что не владеют информацией о возможном пребывании в этих автобусах туристов из Украины. Сейчас ведомство проверяет такую ​​возможность.

Справка. Город Конья расположен в юго-западной части Турции, недалеко от Каппадокии, Анталия – на южном побережье страны, между ними почти 4 часа езды.

В Турции сразу 2 автобуса с российскими туристами попали в ДТП: смотрите видео

Аварии произошли около города Конья: Смотрите карту​