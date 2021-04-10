В Турции 2 автобуса с российскими туристами попали в ДТП: есть жертва, много пострадавших
На трассе Конья — Аксарай, что в Турции, 10 апреля в ДТП попали сразу 2 автобуса с российскими туристами. В результате аварии погиб 1 человек, более 40 пассажиров — получили ранения.
Источник:Sözcü
ДТП произошли в турецком городе Конья, их причиной стали неблагоприятные погодные условия.
Читайте также Смертельное ДТП в Харькове: водитель сбил полицейсього и протянул его 50 метров, – видео
Что известно о первой аварии
- Она случилась 10 апреля, примерно в 07:00 на 39-м километре трассы Конья - Аксарай.
- Автобус перевозил российских туристов из Анталии в Каппадокию.
- Однако из-за сильного гололеда на дороге водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате автобус перевернулся.
- В аварии пострадали 34 человека – их госпитализировали в местные больницы. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Детали второго ДТП
- Другая авария с участием автобуса с россиянами произошла в 09.30 на 18-м километре трассы Конья – Аксарай.
- Туристы тоже направлялись в Каппадокию. Однако из-за непогоды попали в аварию.
- Известно об 1 жертве инцидента, а также 12 пострадавших, которых доставили в клинику.
В Министерстве иностранных дел в комментарии 24 каналу уточнили, что не владеют информацией о возможном пребывании в этих автобусах туристов из Украины. Сейчас ведомство проверяет такую возможность.
В Турции сразу 2 автобуса с российскими туристами попали в ДТП: смотрите видео
Аварии произошли около города Конья: Смотрите карту
Поделиться новостью