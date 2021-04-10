На трасі Конья — Аксарай, що у Туреччині, 10 квітня в ДТП потрапили одразу 2 автобуси з російськими туристами. Внаслідок аварії загинула 1 людина, понад 40 пасажирів – отримали поранення.

ДТП сталися у турецькому місті Конья, їх спричинили несприятливі погодні умови.

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Що відомо про першу аварію

Вона трапилася 10 квітня, приблизно о 07:00 на 39-му кілометрі траси Конья – Аксарай.

Автобус перевозив російських туристів з Анталії до Каппадокії.

з Анталії до Каппадокії. Однак через сильну ожеледицю на дорозі водій не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, у результаті автобус перекинувся.

В аварії постраждали 34 людини – їх госпіталізували у місцеві лікарні. Один потерпілий перебуває у важкому стані.

Деталі другої ДТП

Інша аварія за участю автобуса з росіянами сталася о 09.30 на 18-му кілометрі траси Конья – Аксарай.

Туристи теж прямували до Каппадокії. Однак через негоду потрапили в аварію.

Відомо про 1 жертву інциденту, а також 12 потерпілих, яких доставили у клініки.

У Міністерстві закордонних справ України у коментарі 24 каналу уточнили, що не володіють інформацією щодо можливого перебування в цих автобусах туристів з України. Наразі дипломати перевіряють цю інформацію.

Довідка. Місто Конья розташоване в південно-західній частині Туреччини, недалеко від Каппадокії, Анталія – на південному узбережжі країни, між ними майже 4 години їзди.

У Туреччині одразу 2 автобуси з російськими туристами потрапили у ДТП: дивіться відео

Аварії сталися біля міста Конья: Дивіться карту