У Туреччині 2 автобуси з російськими туристами потрапили у ДТП: є жертва, багато потерпілих
На трасі Конья — Аксарай, що у Туреччині, 10 квітня в ДТП потрапили одразу 2 автобуси з російськими туристами. Внаслідок аварії загинула 1 людина, понад 40 пасажирів – отримали поранення.
Джерело:Sözcü
ДТП сталися у турецькому місті Конья, їх спричинили несприятливі погодні умови.
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Що відомо про першу аварію
- Вона трапилася 10 квітня, приблизно о 07:00 на 39-му кілометрі траси Конья – Аксарай.
- Автобус перевозив російських туристів з Анталії до Каппадокії.
- Однак через сильну ожеледицю на дорозі водій не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, у результаті автобус перекинувся.
- В аварії постраждали 34 людини – їх госпіталізували у місцеві лікарні. Один потерпілий перебуває у важкому стані.
Деталі другої ДТП
- Інша аварія за участю автобуса з росіянами сталася о 09.30 на 18-му кілометрі траси Конья – Аксарай.
- Туристи теж прямували до Каппадокії. Однак через негоду потрапили в аварію.
- Відомо про 1 жертву інциденту, а також 12 потерпілих, яких доставили у клініки.
У Міністерстві закордонних справ України у коментарі 24 каналу уточнили, що не володіють інформацією щодо можливого перебування в цих автобусах туристів з України. Наразі дипломати перевіряють цю інформацію.
У Туреччині одразу 2 автобуси з російськими туристами потрапили у ДТП: дивіться відео
Аварії сталися біля міста Конья: Дивіться карту
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