ДТП маршрутки під Києвом
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 06:00 години ранку в неділю, 8 серпня. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Київщини.
Читайте також У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: десятки загиблих і поранених – фото
Попередньо, водій маршрутки не впорався з керуванням та здійснив наїзд на відбійник, після чого транспортний засіб перекинувся,
– зазначили правоохоронці.
У результаті аварії автобуса на 66 кілометрі дороги Київ – Чоп постраждали 6 людей – лікарі оперативно надали їм допомогу.
- На місці події працювали патрульні поліцейські, слідчі та медпрацівники.