ДТП маршрутки під Києвом

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 06:00 години ранку в неділю, 8 серпня. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Київщини.

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Попередньо, водій маршрутки не впорався з керуванням та здійснив наїзд на відбійник, після чого транспортний засіб перекинувся,

– зазначили правоохоронці.

У результаті аварії автобуса на 66 кілометрі дороги Київ – Чоп постраждали 6 людей – лікарі оперативно надали їм допомогу.

На місці події працювали патрульні поліцейські, слідчі та медпрацівники.

Зверніть увагу! Правоохоронці закликали водіїв бути уважними за кермом і завжди дотримуватися правил дорожнього руху.