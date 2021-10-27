В Киеве увидели мужчину, который несмотря на холод шел по улице полностью голым

Совершенно обнаженный мужчина гулял по территории ЖК "Хрустальные озера" в Киеве. Произошел инцидент утром 27 октября, когда столбики термометров показывали +4 градуса.

Очевидцы, увидевшие странного мужчину, сделали видео его прогулки. Коротенькую запись прогулки выложили в соцсети.

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Судя по ролику, обнаженный прохожий вел себя, будто ничего не произошло.

Просил открыть калитку ЖК

Инцидент произошел в новом жилом комплексе в Голосеевском районе Киева.

По словам свидетелей, совершенно голый мужчина подошел к одному из жителей жилого комплекса.

Он попросил прохожего отворить ему калитку. Получив помощь, странный посетитель "Хрустальных озер" вышел на Метрологическую улицу и пошел прочь.

В комментариях к записи пользователи отметили, что мужчина, вероятно, убегал от любовницы, к которой вдруг пришел муж. Впрочем, вполне вероятно, что обнаженный прохожий находился в состоянии наркотического опьянения.

Смотрите видео прогулки голого мужчины в Киеве (18+):