Очевидцы, увидевшие странного мужчину, сделали видео его прогулки. Коротенькую запись прогулки выложили в соцсети.
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Судя по ролику, обнаженный прохожий вел себя, будто ничего не произошло.
Просил открыть калитку ЖК
- Инцидент произошел в новом жилом комплексе в Голосеевском районе Киева.
- По словам свидетелей, совершенно голый мужчина подошел к одному из жителей жилого комплекса.
- Он попросил прохожего отворить ему калитку. Получив помощь, странный посетитель "Хрустальных озер" вышел на Метрологическую улицу и пошел прочь.
В комментариях к записи пользователи отметили, что мужчина, вероятно, убегал от любовницы, к которой вдруг пришел муж. Впрочем, вполне вероятно, что обнаженный прохожий находился в состоянии наркотического опьянения.
Смотрите видео прогулки голого мужчины в Киеве (18+):