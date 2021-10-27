Очевидці, які побачили дивного чоловіка, зробили відео його прогулянки. Коротенький запис прогулянки виклали у соцмережі.

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Судячи з ролика, оголений перехожий поводився, ніби нічого не сталося.

Просив відкрити хвіртку ЖК

Інцидент стався у новому житловому комплексі в Голосіївському районі Києва.

За словами свідків, зовсім голий чоловік підійшов до одного ж мешканців житлового комплексу.

Він попросив перехожого відчинити йому хвіртку. Отримавши допомогу, дивний відвідувач "Кришталевих озер" вийшов на Метрологічну вулицю та пішов геть.

У коментарях до запису користувачі зазначили, що чоловік, ймовірно, тікав від коханки, до якої раптом завітав чоловік. Втім, цілком ймовірно, що оголений перехожий перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Дивіться відео прогулянки голого чоловіка у Києві (18+):