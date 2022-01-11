В Киеве вдвое увеличили количество пунктов приема новогодних елок: список адресов

Сотрудники Киевзеленстроя открыли новые пункты, куда жители столицы могут сдать новогодние елки на переработку. С 11 января в городе работают 33 пункта утилизации хвойных.

Как рассказали в КГГА, пункты будут работать до 31 января с 7.00 до 21.00 в каждом районе города. Разместили их на базе районных коммунальных предприятий и в Дарницком лесопарковом хозяйстве.

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В пунктах утилизации деревья измельчают на щепу, которую затем используют для защиты елок и сосен от промерзания, перегрева и пересыхания.

Где в Киеве работают пункты утилизации новогодних елок

Дарницкий район:

улица Тростянецкая, 58-А;

фитнес-парк озера Лебединое.

Голосеевский район:

проспект Голосеевский, 87-Г;

парк "Покал" на Столичном шоссе.

Деснянский район:

улица Электротехническая, 26;

парк "Молодежный";

парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича между проспектом Маяковского и улицей Бальзака.

Днепровский район:

проспект Освободителей, 6;

парк возле озера Тельбин (возле общественного туалета);

парк возле кинотеатра "Аврора" (возле общественного туалета);

парк на Русановской набережной (возле ресторана "Смородина", возле контейнеров).

Оболонский район:

проспект Степана Бандеры, 26-А;

парк "Наталка" (недостроенная часть, напротив дома №2Д на улице Героев Сталинграда);

парк по улице Бережанской, 10-20.

Печерский район:

улица Железнодорожное шоссе, 61.

Подольский район:

улица Дмитриевская, 16;

проспект Правды, 72–76.

Соломенский район:

улица Новополевая, 95;

сквер по улице Мартиросяна;

парк у кинотеатра "Тампере";

парк "Юность";

парк "Орленок".

Святошинский район:

улица Бетховена, 8;

парк "Совки", улица Жмеринская, 30-Г.

Шевченковский район:

переулок Герцена, 6;

парк "Сырецкий" (возле домика садовника);

парк "Нивки", проспект Победы, 82-А;

На территории коммунального предприятия "Дарницкое лесопарковое хозяйство" работает 5 пунктов утилизации елок, которые можно найти по адресам: 23 километр Бориспольского шоссе, проспект Броварской, 2-А, улица Радистов, 1-В, 35-й квартал Никольского лесничества и 72-й квартал Броварского лесничества.