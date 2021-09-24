В Киеве водитель маршрутки выгнал подростка с льготами и избил его: видео инцидента

В Киеве водитель маршрутки выгнал подростка с льготным удостоверением, а потом еще и избил его на остановке. Когда именно произошел вопиющий случай – неизвестно. Соответствующее видео обнародовали 24 сентября. По словам очевидцев, его сняли возле 19 училища в Киеве.

Свое неадекватное поведение водитель оправдал тем, что так якобы решил отомстить 17-летнему парню за нецензурную брань. Подросток якобы послал мужчину.

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Проигнорировал удостоверение и набросился с кулаками

На кадрах видно, как молодой человек заходит в транспорт и показывает водителю удостоверение ребенка из многодетной семьи. Однако мужчина заявил, что это маршрутное такси, и отказал в льготном проезде.

После этого парень вышел из салона, а водитель бросился за ним, выкрикивая "Урод, ты вообще здесь больше ездить не будешь!" и "Что ты сказал?". Мужчина подбежал к ребенку и начал его бить, повалив на землю.



В Киеве маршрутчик выгнал ребенка-льготника и избил его / Скриншот видео

Переложил вину на ребенка

За парня вышел заступиться один из пассажиров маршрутки. Мужчина призвал водителя опомниться и заметил, что тот бьет ребенка. Но маршрутчик попытался оправдаться и заявил, что драку якобы начал подросток.

Водитель напал на подростка-льготника с кулаками / Видео KIEV MAP:

Водитель-камикадзе

Водителя 201 маршрутки в столице заметили за опасным занятием: он смотрел ролики на ютубе прямо во время движения. При этом, для собственного удобства телефон мужчина пристроил на руле. За дорогой он следил, отрываясь от просмотра видео.