В Киеве вспыхнул масштабный пожар: слышны взрывы

В Киеве на Троещине 25 июня произошел масштабный пожар. Пламя видно уже из разных районов города.

Подробности о пожаре в Киеве

Информации о жертвах и пострадавших пока нет. По данным телеграм-канала "Реальный Киев", огонь вспыхнул в двухэтажном здании СТО.

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Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Пожару уже присвоили самый высокий ранг сложности. Сильный ветер быстро разнес дым от огня по другим районам Киева.

На месте происшествия работают медики, спасатели и правоохранители.

На видео с места происшествия видно черный густой дым, который поднимается высоко в небо. Очевидцы сообщают о звуках взрывов из здания, где произошло возгорание.

Смотрите видео масштабного пожара в Киеве:



Дым от пожара на Троещине / Фото Евгении Мазур для 24 канала

В Киеве произошел масштабный пожар / Фото из телеграм-канала "Реальный Киев"

Смотрите видео с места пожара:

Пожар тушили час, повреждены автомобили

Впоследствии информацию о пожаре прокомментировали в ГСЧС. Спасатели заявили, что получили сообщение о возгорании на улице Деснянской, 28 в 16:08. На месте происшествия они установили, что горит СТО и немедленно приступили к поиску основных источников водоснабжения.

Огонь локализовали в 16:46, а полностью потушили – в 17:07.

Тушение пожара осложнялось тем, что на этом участке отсутствует противопожарное водоснабжение, поэтому спасатели были вынуждены организовывать подвоз воды,

– рассказали в ГСЧС.

Огонь повредил 2 автомобиля, которые были припаркованы рядом с СТО. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Огонь тушили 6 единиц пожарной техники и 25 работников ГСЧС. Причину возгорания еще устанавливают.



На тушение пожара выезжали 25 пожарных / Фото ГСЧС



Спасатели час тушили огонь на СТО / Фото ГСЧС

Последние новости из Киева

25 июня в одной из квартир на бульваре Дружбы Народов нашли тело мужчины, которому выстрелили в голову. Правоохранители приехали по вызову в эту квартиру, поскольку соседи пожаловались, что там длительное время громко работает телевизор, а на замечания никто не реагирует. На данный момент личность погибшего устанавливают. В полиции возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

В Соломенском районе Киева зафиксировали бешенство у куницы. Поэтому район закрыли на карантин, а животных начали прививать.

24 июня движение транспорта на перекрестке Петлюры и Саксаганского было ограничено. Все потому, что там провалился асфальт. На месте происшествия работала аварийная служба "Киевводоканала" и дорожные работники.

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