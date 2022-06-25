Подробности о пожаре в Киеве

Информации о жертвах и пострадавших пока нет. По данным телеграм-канала "Реальный Киев", огонь вспыхнул в двухэтажном здании СТО.

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Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Пожару уже присвоили самый высокий ранг сложности. Сильный ветер быстро разнес дым от огня по другим районам Киева.

На месте происшествия работают медики, спасатели и правоохранители.

Обратите внимание! Журналисты 24 канала пытаются связаться с Государственной службой чрезвычайных ситуаций, чтобы уточнить информацию о пожаре.

На видео с места происшествия видно черный густой дым, который поднимается высоко в небо. Очевидцы сообщают о звуках взрывов из здания, где произошло возгорание.

Смотрите видео масштабного пожара в Киеве:



Дым от пожара на Троещине / Фото Евгении Мазур для 24 канала

В Киеве произошел масштабный пожар / Фото из телеграм-канала "Реальный Киев"

Смотрите видео с места пожара:

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