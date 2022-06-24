Асфальт провалился из-за аварии на водопроводной сети. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации 24 июня.

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Грунт вынесло на проезжую часть

В связи с аварией на водопроводной сети произошло проседание и провал асфальтового покрытия. На проезжую часть вынесло почву. Движение транспорта на перекрестке улиц Петлюры и Саксаганского частично ограничено,

– говорится в сообщении.

На месте повреждения работает аварийная служба Киевводоканала. Дорожные работники в это время оперативно приступили к уборке на улице.

Последние новости для водителей в Киеве

На период действия военного положения местные власти запретили движение по улицам Киева на авто без глушителя . Кличко говорит, что это решение было неотвратимым, ведь в столице есть водители, которые ездят на большой скорости, как на реактивном самолете.

Движение для частного транспорта через Южный мост в Киеве запретили с 22 июня . Мостом проезжает только спецтранспорт и авто с пропусками. К спецтранспорту относятся: авто экстренные и аварийные службы, общественный транспорт, транзитный грузовой транспорт.

Первый заместитель главы Киевской военной администрации Николай Поворозник объяснил , что закрыть Южный мост нужно было как раз для частных авто. Сейчас следует заботиться о потребностях водителей экстренного транспорта, ведь это необходимо.

Вместе с тем в Киеве заработали мосты Патона и Метро . Теперь для автомобильного сообщения левого и правого берегов работают четыре моста: Дарницкий, Северный, мост Метро и мост Патона.

Мостом Патона уже организовали 4 автобусных и 2 троллейбусных маршрута общественного транспорта. Также КГГА сообщила о возобновлении троллейбусного маршрута №36, курсирующего от улицы Северной до станции метро "Святошин". С перечнем актуальных маршрутов можно ознакомиться по ссылке .

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